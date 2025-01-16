الجيش الإسرائيلي يواصل خرق الهدنة ويفجر منازل ببلدات لبنانية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن قوة إسرائيلية خاصة توغلت، للمرة الأولى، إلى محيط البركة في وسط مدينة بنت جبيل. وفجرت القوات الإسرائيلية عدة منازل وبنى تحتية في بلدة عيتا الشعب، قضاء بنت جبيل، وسمع دوي الانفجارات في قرى القضاء.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 خروقات إسرائيلية جديدة، تمثلت بنسف المنازل في مناطق الجنوب اللبناني؛ لا سيما عيتا الشعب وكفر شوبا، تزامنا مع استمرار التوغلات البرية للقوات الإسرائيلية، وتحليق للطيران المسير فوق بيروت.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن قوة إسرائيلية خاصة توغلت، للمرة الأولى، إلى محيط البركة في وسط مدينة بنت جبيل.

وأوضحت الوكالة الرسمية: "اقتحم عناصر القوة المعادية مجمع أهل البيت، قبل أن تتراجع قوات الاحتلال إلى بلدة يارون، وبالتزامن عمدت قوة أخرى إلى قطع الطريق بين بلدتي عيترون وعيناتا بالسواتر الترابية".

وفجرت القوات الإسرائيلية عدة منازل وبنى تحتية في بلدة عيتا الشعب، قضاء بنت جبيل، وسمع دوي الانفجارات في قرى القضاء، وفق "الوكالة الوطنية".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، من موقع "التلال المحتلة"، الأطراف الشمالية لبلدة كفر شوبا، بشكل متقطع، تزامنًا مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة طالت أحياء البلدة.

وتوغلت قوة إسرائيلية من بلدة يارون باتجاه بلدة مارون الراس، بالتزامن مع مواصلة الجرافات الإسرائيلية عمليات التجريف في حرش يارون لليوم الرابع على التوالي.

واستهدف قصف مدفعي، وعمليات تمشيط بالأسلحة، منطقة برج مطلين في أطراف كفر شوبا الشمالية.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة اللبنانية أبرزها حزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/سبتمبر 2024.

ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة على ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.