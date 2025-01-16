على وقع قرار وقف إطلاق النار: الاحتفالات تعمّ مدنًا مختلفة في المغرب

شارك مئات المغاربة في مسيرات بالسيّارات وأخرى جماهيريّة، وردّدوا شعارات تشيد بمقاتلي الفصائل الفلسطينيّة، وتؤكّد دعمهم للشعب الفلسطينيّ وصموده.

شهدت عدّة مدن مغربيّة أجواء احتفاليّة، مساء الأربعاء، عقب إعلان التوصّل إلى اتّفاق لوقف الحرب على قطاع غزّة يدخل حيّز التنفيذ الأحد القادم بعد إبادة جماعيّة نفّذتها إسرائيل على مدار 16 شهرًا.

ونظّمت هيئات مدنيّة، منها "الهيئة المغربيّة لنصرة قضايا الأمّة" و"المبادرة المغربيّة للدعم والنصرة"، فعّاليّات احتفاليّة في مدن عدّة، منها العاصمة الرباط والدار البيضاء والقنيطرة (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، وطنجة وتطوان (شمال)، وأكادير (غرب).

وشارك مئات المغاربة في مسيرات بالسيّارات وأخرى جماهيريّة، وردّدوا شعارات تشيد بمقاتلي الفصائل الفلسطينيّة، وتؤكّد دعمهم للشعب الفلسطينيّ وصموده.

كما تمّ توزيع التمر والحلوى في بعض الوقفات، تعبيرًا عن الفرحة بهذا الاتّفاق.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفيّ، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتّحدة في التوصّل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، لافتًا إلى أنّه سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

يأتي ذلك في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيليّة على القطاع، الّتي خلّفت بدعم أميركيّ نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.