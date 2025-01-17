أكثر من 560 خرقا: إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف النار بلبنان

ارتكب الجيش الإسرائيلي الجمعة 4 خروقات لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 52 يوما إلى 564 خرقا.

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وتركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق الجمعة في العاصمة بيروت، وقضاءي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية.

وشملت الخروقات تحليقا لمسيرات وتفجيرات لمنازل واختطاف مواطن سوري.

وفي بيروت وضاحيتها الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله، تم رصد تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير جديدة لمنازل داخل أحياء ببلدة ميس الجبل.

وفي قضاء بنت جبيل، أقدم جنود إسرائيليون ظهر الجمعة على خطف مواطن سوري أثناء قيامه برعي الماشية في أطراف بلدة رميش.

وجرى تسجيل تحليق للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي بأجواء الجنوب اللبناني.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة اللبنانية أبرزها حزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى تصعيد واسع في 23 أيلول/سبتمبر 2024.

ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة على ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.