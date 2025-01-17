ماكرون يصل بيروت للقاء الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلّف

ماكرون من زيارة سابقة له في لبنان في أكتوبر 2024 (Getty images)

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت، صباح اليوم، الجمعة، في زيارة تستغرق اثنتي عشرة ساعة، للقاء الرئيس اللبناني الجديد، جوزاف عون، ورئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، على ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وحطت طائرة ماكرون في مطار بيروت نحو الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي، وكان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ولفيف من المسؤولين، وفق إعلام لبناني.

وتهدف زيارة ماكرون التي تستمر يوما واحدا إلى "مساعدة" نظيره اللبناني الذي انتخب قبل أسبوع، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، على "تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق.

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