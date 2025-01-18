بيروت.. أجواء إيجابية وإعلان أسماء وزراء الحكومة قريبًا

حول إمكانية مشاركة "حزب الله" و"حركة أمل" سويًا في حكومته أم فقط الأخيرة، قال سلام إنه "يجب إعطائي بعض الوقت كي نعد تشكيلة حكومية".

وصف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، أجواء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بأنها "أكثر من إيجابية"، مشيرًا إلى أنه سيعلن "قريبًا" أسماء الوزراء.

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أفاد بذلك سلام، في مؤتمر صحفي مقتضب، مساء الجمعة، عقب اجتماع عقده مع الرئيس، جوزاف عون، في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضح أنه بعد زيارة "فخامة الرئيس بعد لقائي مع دولة الرئيس نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، أكرر أننا سنعمل 7 أيام في الأسبوع، ولمدة 24 ساعة يوميًا، لإنجاز تشكيل الحكومة وإطلاق ورشة العمل الإنقاذية المطلوبة".

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اتفق عون وسلام، على ضرورة "الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصًا في ظل الأجواء الإيجابية".

وأشار سلام، إلى أن "الأجواء أكثر من إيجابية لدى كل الكتل وعند الرئيس بري أيضًا"، مشددًا على "أكرر ما قلته بعد لقائي رئيس مجلس النواب أن ما يجمع بيني وبينه هو الدستور وميثاق الطائف".

وحول إمكانية مشاركة "حزب الله" و"حركة أمل" سويًا في حكومته أم فقط الأخيرة، قال سلام إنه "يجب إعطائي بعض الوقت كي نعد تشكيلة حكومية".

وفي رده على سؤال حول ما إذا ستكون ولادة الحكومة متأخرة قال "تم تكليفي حديثًا، وبمجرد القول إنني سأعمل على مدار الساعة، فهذا يعني أنه سيكون هناك مشروع تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن".

والاثنين، استدعى عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتًا من أصل 128 نائبًا.

يشار إلى أنه بعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، عون رئيسًا للبلاد بأغلبية 99 نائبًا.