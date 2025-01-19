الجيش اللبناني: إصابة عسكري في اشتباك مع "مجهولين" عند الحدود مع سورية

ذكر الجيش اللبناني، أن الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة، اتخذت "تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة"؛ ولم يحدد الجيش اللبناني الجهة التي ينتمي إليها المسلحون.

أعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، إصابة أحد عسكرييه خلال اشتباك مع "مسلحين مجهولين" من الجانب السوري، عند الحدود شمال شرقي البلاد.

وقال الجيش اللبناني عبر منصة "إكس" "أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة حفظ أمن في منطقة القصر – الهرمل، عند الحدود اللبنانية السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية".

وأضاف أن عناصر الدورية ردوا على مصادر النيران، "ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وذكر الجيش أن الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة اتخذت "تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة"، دون إيضاحات.

ولم يحدد الجيش اللبناني الجهة التي ينتمي إليها المسلحون، ولم يصدر تعقيب من الجانب السوري.

وتمتد الحدود بين لبنان وسورية بطول 375 كلم، وتتسم بتداخلها الجغرافي، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول بدون علامات تدلّ على الحدّ الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية.