لبنان: مسيرة فلسطينية في مخيم البداوي احتفالًا بوقف إطلاق النار في غزة وبدء تبادل الأسرى

بعد ظهر الأحد، انطلقت مسيرة شاركت فيها الفصائل والفعاليات الفلسطينية والحركات الكشفية في مخيم البداوي، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية، مرددين شعارات "النصر".

شارك مئات الفلسطينيين، الأحد، بمسيرة في مخيم البداوي شمالي لبنان، احتفالا بوقف إطلاق النار بقطاع غزة وبدء عملية تبادل الأسرى، عقب دخول الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وبعد ظهر الأحد، انطلقت مسيرة شاركت فيها الفصائل والفعاليات الفلسطينية والحركات الكشفية في مخيم البداوي، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية، مرددين الشعارات والهتافات الفلسطينية.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

وقال عاطف خليل، المسؤول بالجبهة الديمقراطية، إن "غزة صمدت فانتصرت، هذه هي رسالتنا لكل العالم، أن لا شيء يمنع من تحقيق الشعب الفلسطيني أهدافه بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس".

وأكد خليل، أن "المقاومة ستستمر حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".

من جانبه، قال الفلسطيني سامر حديري، إننا "مشاركون في هذه المسيرة لتأكيد أحقية شعبنا في المقاومة والنضال من أجل أرضنا".

أما انتصار موسى، التي شاركت في المسيرة، فقالت: "اليوم انتصرنا، هذا هو يوم النصر، إسرائيل لم تحقق أي شيء، سندخل للمسجد الأقصى عقب تحريره".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى وقف إطلاق النار، الأحد، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.