الأردن يدعو إلى وقف العدوان على الضفة ويحذر من تكرار ما حدث في غزة

قال الصفدي "ما يحدث في الضفة الغربية خطير جدا ويجب أن يتوقف وأن لا يقود إلى تكرار ما حدث في غزة".

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، من تكرار ما حدث بغزة في الضفة الغربية، في ظل ما تتعرض له مدينة جنين ومخيمها من عدوان إسرائيلي واسع ضد الفلسطينيين، أسفر عن شهداء وجرحى ودمار بالبنية التحتية.

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جاء ذلك على لسان الصفدي، خلال جلسة بمنتدى دافوس إلى جانب نظرائه من العراق وسورية وفرنسا وفلسطين، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، بين 20 إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".

وفي الجلسة، التي حملت عنوان "كيف نخفض التصعيد في الشرق الأوسط؟"، شدد الصفدي على أن "تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة هو أساس السلام".

وشدد على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الكافية بشكل فوري".

وقال الصفدي "ما يحدث في الضفة الغربية خطير جدا ويجب أن يتوقف وأن لا يقود إلى تكرار ما حدث في غزة".

وأعاد التأكيد على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا للمزيد من الصراع "فهي لم تنجح في الماضي، ولن تنجح الآن".

وأضاف "ثمة فرص لخفض التصعيد في المنطقة ونجاحها يتطلب أن يقوم الجميع بدوره".

ومتحدثا عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذكر الصفدي أنه "يريد تحقيق السلام ونحن شركاء له في ذلك".

وبدأ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، عدوانا موسعا على مدينة جنين ومخيمها عبر عملية عسكرية أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، استشهد خلالها حتى الخميس 12 فلسطينيا وأصاب 40 آخرين، وتسبب بنزوح نحو ألفي شخص نحو القرى القريبة، ودمارا في البنية التحتية للمخيم؛ وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 873 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين؛ وفق معطيات رسمية فلسطينية.