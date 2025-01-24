العراق يعلن مقتل عنصرين من حرس حدوده في إطلاق نار من حزب العمال الكردستاني

بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فقد "تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة PKK (حزب العمال الكردستاني) المحظورة".

قُتل عنصران من حرس الحدود العراقيين، وأُصيب آخر في إطلاق نار من قبل عناصر في حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان المحاذي لتركيا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة.

ويُعدّ هذا الاشتباك نادرا بين قوات الأمن العراقية وحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا استمر عقودا ضد الدولة التركية، وتصنفه أنقرة مع حلفائها الغربيين منظمة "إرهابية".

وشددت الحكومة العراقية المركزية في الأشهر الأخيرة لهجتها ضد المقاتلين الأكراد الأتراك الذين يملكون قواعد خلفية في جبال إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي.

وقالت الوزارة في بيان "أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك" الحدودية مع تركيا، "تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة PKK (حزب العمال الكردستاني) المحظورة".

وأضافت "أدّى ذلك إلى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الأولى، كما أُصيب مقاتل آخر".

وكان مسؤول في حرس الحدود تحدث في وقت سابق الجمعة، عن حدوث "إطلاق نار واشتباك" بين عناصر عراقيين وعناصر من حزب العمال الكردستاني.

وأكّد المتحدث باسم مديرية صحة قضاء زاخو، أمير علي، "تسليم الجثتَين إلى عائلتيهما فيما المصاب حالته مستقرة ويتلقى العلاج".

ويستضيف الإقليم منذ 25 عاما، قواعد للجيش التركي الذي يشنّ عمليات برية وجوية ضد المقاتلين الأكراد.

وفي آذار/ مارس 2024 عقب زيارة قام بها مسؤولون أتراك كبار إلى العراق، اعتبرت بغداد حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة".

وتطالب تركيا حكومة بغداد بالمشاركة في مكافحة الحزب أكثر من أي وقت مضى. وفي منتصف آب/ أغسطس، وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري يتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال.