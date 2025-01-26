ترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من سكان غزة

ترامب: أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. عندما سئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يضغط على الأردن ومصر ودول عربية أخرى لاستقبال المزيد من النازحين الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في أزمة إنسانية.

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وأضاف ترامب في حديث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" عن اتصاله السبت مع ملك الأردن عبد الله الثاني، أنه أشاد بالأردن لقبوله اللاجئين الفلسطينيين بنجاح، مضيفا "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد من الفلسطينيين؛ لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".

وأضاف "أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد.

وعندما سئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب "يمكن أن يكون هذا أو ذاك". وكانت واشنطن قد أكدت العام الماضي أنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين. وعلى مدى أشهر أثارت منظمات حقوقية ووكالات إنسانية مخاوف بشأن الوضع في غزة بعد أن تسببت الحرب في نزوح سكان القطاع بأكملهم تقريبا، وأدت إلى أزمة غذائية.

وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة أكثر من 47 ألف شهيد فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وقادت إلى اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وتسببت الحرب أيضا في نزوح معظم سكان القطاع تقريبا، بالإضافة إلى أزمة غذاء.

زيارته الخارجية الأولى قد تكون للسعودية

وفي شأن ذي صلة أشار ترامب إلى أن زيارته الخارجية الأولى قد تكون للسعودية، على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.

وأوضح أن آخر مرة سافر فيها إلى السعودية كانت؛ لأن المملكة وافقت على شراء بضائع أميركية بمليارات الدولارات.

وتابع "إذا كان العرض مناسبا، فسأفعل ذلك مرة أخرى".