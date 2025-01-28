ترامب: أرجح قبول الرئيس المصري وملك الأردن استقبال الفلسطينيين من غزة

في رد على سؤال بشأن تأييده حل الدولتين، قال الرئيس الأميركي إنه سيناقش ذلك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عندما يزور البيت الأبيض.

ترامب: أعتقد أن السيسي سيستقبل الفلسطينيين من غزة (Getty Images)

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وذلك بعد يومين من دعوته إلى "تطهير" القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونسب موقع "أكسيوس" الإخباري إلى ترامب قوله إنه يريد لفلسطينيي غزة أن يعيشوا في مكان خال من العنف، وإن القطاع كان بمنزلة الجحيم على مدى سنوات عديدة.

وأضاف ترامب، بحسب الموقع، أنه يرجح قبول الرئيس المصري وملك الأردن استقبال الفلسطينيين من غزة.

وفي رد على سؤال بشأن تأييده حل الدولتين، قال الرئيس الأميركي إنه سيناقش ذلك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عندما يزور البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو، بحث، أمس الإثنين، مع ملك الأردن عبد الله الثاني تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المختطفين، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة، من دون أن تشير إلى مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وتأتي التصريحات الجديدة، التي نسبها موقع أكسيوس الإخباري لترامب، بعد أن رفضت مصر والأردن مقترحه بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت الخارجية المصرية إن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم.

ذات الموقف عبر عنه الأردن، حيث أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اليوم نفسه تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

كما أبدت دول أوروبية، بينها ألمانيا، رفضها لهذه الخطة، بينما نفت ألبانيا مزاعم بأنها وافقت على استقبال 100 ألف فلسطيني من غزة.

ونددت الفصائل الفلسطينية بمقترح الرئيس الأميركي، ووصفت عودة مئات آلاف النازحين لشمال غزة بأنه إعلان فشل مخططات التهجير.