إصابة 7 لبنانيين بنيران أطلقتها مسيرة إسرائيلية

الصحة اللبنانية: "اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيرة اليوم على الاهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح". كما مواطنين لبنانيين اثنين جراء إلقاء مسيرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين بوادي السلوقي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، الأربعاء، أن "اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيرة اليوم على الأهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح".

وأفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بإصابة مواطنين اثنين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين بوادي السلوقي قرب استراحة أكاسيا في منطقة مرجعيون.

ونصب أهالي بلدة كفركلا خيمة، وأعلنوا أنهم ينوون البقاء فيها إلى حين انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدتهم، ويعود أبناؤها إليها، حسب الوكالة اللبنانية.