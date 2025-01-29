واشنطن: توقيف رجل بتهمة التخطيط لقتل وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسينت

إنغليش أخبر الشرطي إنه جاء "لقتل سكوت بيسينت" الذي ثبت مجلس الشيوخ تعيينه وزيرا للخزانة في إدارة دونالد ترامب الاثنين....

أوقف رجل يشتبه في أنّه خطّط لقتل وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسينت، بعدما سلّم نفسه للشرطة في مبنى الكابيتول الأميركيّ، وفق ما جاء في وثيقة للمحكمة.

وأفادت الشكوى الجنائيّة إنّ راين إنغليش وهو من ماساتشوستس، كان مسلّحًا بسكّين قابل للطيّ وزجاجتي مولوتوف عندما اقترب من شرطيّ خارج الكابيتول الاثنين وسلّم نفسه.

وأضافت الوثيقة أن إنغليش أخبر الشرطي إنه جاء "لقتل سكوت بيسينت" الذي ثبت مجلس الشيوخ تعيينه وزيرا للخزانة في إدارة دونالد ترامب الاثنين.

وتابعت أنّ إنغليش خطّط في البداية لاغتيال وزير الدفاع بيت هيغسيث أو رئيس مجلس النوّاب الجمهوريّ مايك جونسون، لكنّه حوّل هدفه إلى بيسنت بعدما علم أنّ جلسة تأكيد تعيينه ستعقد الاثنين.

وحصل الملياردير سكوت بيسينت على تأييد مجلس الشيوخ الاثنين لتولّي منصب وزير الخزانة الأميركيّ، ما يضعه في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترامب الاقتصاديّة.

وفي سياق منفصل، أوقفت السلطات الأميركيّة في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، شخصًا نشر منشورات على منصّات التواصل الاجتماعيّ تتضمّن تهديدات للرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

وذكرت إفادة صحفيّة لقسم شرطة "ويست بالم بيتش"، السبت، أنّ أحد سكّان فلوريدا ويدعى شانون ديبارارا أتكينز (46 عامًا) تمّ توقيفه بعد نشره تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعيّ ضدّ ترامب.

ووفقًا لبلاغ تلقاه مكتب التحقيقات الفيدراليّ (إف بي آي)، فإنّ "أتكينز" هدّد ترامب بـ "القتل أو تنفيذ هجوم مسلّح أو عمل إرهابيّ".

وخلال توقيفه أثناء عمليّة تفتيش مروريّ، عثر على مادّة الكوكايين بحوزته، فوجّهت السلطات إليه تهمة حيازة المخدّرات أيضًا.