العام الفائت: انخفاض في الطلب العالمي على الذهب بنسبة 7%

انخفض الطلب على الذهب في العالم، بنسبة 7% خلال العام 2017، على أساس سنوي إلى 4 آلاف و71.7 طن ذهب، بحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وارتفعت نسبة احتياطات الذهب الرسمية خلال العام الفائت، بواقع 5% عن صافي مشتريات 2016، حيث أوضح التقرير أن البنوك المركزية حول العالم أضافت 371.4 طنا إلى احتياطات الذهب.

وأشار التقرير إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، قد شهدت ارتفاعا في الطلب على الذهب، بنسبة 6 % على أساس سنوي إلى ألف و95.8 طنا.

وأوضح التقرير أن استخدام الذهب في الهواتف الذكية والسيارات أدى إلى أول نمو في الطلب على التكنولوجيا منذ 2010.

وبيّن التقرير أن سعر الذهب بالعقود الآجلة يبلغ حاليا نحو 1346.2 دولار للأوقية، فيما يبلغ 1341.4 دولارا بالعقود الفورية.

ونما الطلب على المجوهرات بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في العام الماضي إلى ألفين و135 طنا، مدعوما بنمو في الهند بنسبة 12%، والصين 3 %.

وشهدت تركيا ضعفا في الطلب على الذهب من قِبل المستهلكين، بعد انخفاض العملة المحلية في تركيا "الليرة" أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واستعاد الذهب قوة الطلب في الشرق الأوسط، إلا أنه تأثر جراء التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

يُذكر أن "مجلس الذهب العالمي"، هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، ويهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.