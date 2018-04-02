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بن سلمان يعترف بحق اليهود بـ"أرضهم" ومصالح مع إسرائيل

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 23:22

بن سلمان يعترف بحق اليهود بـ"أرضهم" ومصالح مع إسرائيل
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الشهرية الأميركية، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إنه يعترف بحق الشعب اليهودي بـ"أرضه الخاصة"، كما أشار إلى وجود مصالح مشتركة مع إسرائيل.

وفي حين وصف الزعيم الروحي لإيران، آية الله علي خامينائي بأنه يجعل هتلر يبدو "جيدا"، قال للمجلة إنه يعترف بحق الشعب اليهودي بدولة قومية خاصة به إلى جانب دولة فلسطين.

أجرى المقابلة معه رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبيرغ، وهو يهودي أميركي، ويحمل المواطنة الإسرائيلية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الشعب اليهودي "له الحق في دولة قومية على جزء، على الأقل، من وطن أجداده"، أجاب بن سلمان أنه يعتقد أن "أي شعب في أي مكان له الحق بسلام، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في أن يكون لكل منهما وطن".

وأضاف أنه يجب التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار لكل منهما، ولكي يكون هناك علاقات طبيعية بينهما.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران هي التي جمعت بينه وبين إسرائيل، حيث أنه بدونها لن يكون هناك مصالح مشتركة له مع إسرائيل"، أجاب بن سلمان إن "إسرائيل لديها اقتصاد كبير بالنسبة لحجمها، وهو ينمو، ولذلك بالطبع هناك مصالح كثيرة نتقاسمها مع إسرائيل".

وأضاف أنه إذا كان هناك سلام فسيكون هناك مصالح كثيرة بين إسرائيل وبين دول الخليج، ومع دول أخرى مثل مصر والأردن.

وردا على سؤال بشأن وجود أي اعتراض ديني على وجود إسرائيل، قال بن سلمان إن هناك مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس، وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن "ليس لدينا اعتراض على أي شعب آخر".

ملف خاص | يوم الأرض

#محمد بن سلمان
#جيفري غولدبيرغ
#ذي أتلانتيك

من عرب 48

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