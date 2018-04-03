مولر يلاحق شركة إسرائيلية مرتبطة بعلاقات ومشاريع للإمارات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، يبحث في احتمال تدخل شركة الاستشارات "ويكيستارت" الخاصة الإسرائيلية في السياسية الأميركية، مشيرا إلى أن الشركة ترتبط بعلاقات وتنفذ مشاريع لدولة الإمارات.

ويحقق مولر في ملابسات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، والتي أدت إلى فوز الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن "ويكيستارت"، التي تأسست في إسرائيل عام 2010 وانتقل مقرها بعد ذلك إلى واشنطن كمؤسسة للاستشارات الجماعية، ترتبط بالإمارات، ولمؤسسيها، وخاصة جول زامل ودانيل غرين، علاقات بإدارة ترامب وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وحظيت "ويكيستارت"، التي تعتمد على شبكة واسعة من الخبراء يقدر عددهم بـ2200 شخص في تحليل المشاكل الجيوسياسية نيابة عن عملاء الشركات والحكومات، بامتياز لخدمة العديد من عملاء الحكومة الأميركية.

والتقى زامل بشكل غير رسمي بفريق مولر، بحسب شخص مطلع على المسألة، وطُرح سؤال حول علاقته التجارية مع جورج نادر (رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني) مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والمقرب من ترامب.

وفقا لأشخاص على دراية بأعمال "ويكيستارت"، فإن الإمارات تعاقدت معها عام 2015 لتنفيذ سيناريوهات تستهدف الحركات السياسية الإسلامية في اليمن، وخاصة الإخوان المسلمين. يأتي هذا في وقت تشكل فيه الإمارات جزءا من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015، وما زال مستمرا حتى الآن.

يشار إلى أن السعودية والإمارات تعتبران جماعة الإخوان المسلمين تهديدا للاستقرار الإقليمي، خاصة بعد تمكنها لفترة وجيزة من الوصول إلى السلطة في مصر عام 2012.

وتحولت جهود و"يكيستارت" لخدمة الإمارات فيما بعد إلى ما أشار إليه شخص مقرب من الشركة، من استخدام مصادر محلية على الأرض لتوقع التهديدات.

ولفت تقرير الصحفية إلى أن زامل أقام في السنوات الأخيرة علاقة وثيقة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، وعقد اجتماعات عمل في الولايات المتحدة.

وتتعلق تحقيقات مولر في البحث عن أي روابط أو تنسيق بين روسيا والأفراد المرتبطين بحملة ترامب الانتخابية. يأتي هذا بناء على استنتاج للاستخبارات الأميركية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية عام 2016 لصالح ترامب.

وينفى ترامب أي تواطؤ في حملته مع روسيا، كما تنفي موسكو التدخل في الانتخابات الأميركية.