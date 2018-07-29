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فوربس: حرب اليمن أقرب إلى الداخل السعودي والإماراتي

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 10:37

فوربس: حرب اليمن أقرب إلى الداخل السعودي والإماراتي
مطار أبو ظبي (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

ذكرت صحيفة "فوربس" الأميركيّة أنّ الحوثيين لا زالوا تهديدًا حقيقيًا للسعوديّة والإمارات رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إطلاق التحالف السعودي حملة عسكريّة على الحوثيين في اليمن، تحت اسم "عاصفة الحزم"، هدفت إلى إبعادهم عن السلطة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ استمرار الحوثيين في استهداف قطاعي النفط والبنى التحتيّة في قلب السعوديّة والإمارات، قد تكون عواقب أوسع من مجرّد الضرر الفوري على هذه القطاعات.

وازدادت، خلال الأسابيع، وتيرة الهجمات الحوثيّة على قطاعي النفط والبنى التحتيّة السعوديّين والإماراتيين، أبرزها كان الهجوم على ناقلة نفط سعوديّة في مضيق باب المندب (أكّدته السعوديّة) واستهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيّرة من دون طيّار (نفته الإمارات).

ورصد الحوثيّون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنيّة، صنعاء، منذ أيلول/سبتمبر 2015، دون أي اعتراف دوليّ يُذكر، أزمةً في مطار أبو ظبي بعد هجماتها على المطار، الخميس الماضي.

كما شنّ الحوثيّون، الأسبوع الماضي، هجمات بطائرات بدون طيّار على أهداف نفطيّة داخل العمق السعودي، منها، في الثامن عشر من تموز/يوليو الجاري، على إحدى منشآت عملاقة النفط السعوديّة – "آرامكو"، التي أقرّت باندلاع النيران فيه المنشأة، لكنّها عزته إلى "حادث عمليّاتي".

وختم الكاتب دومينيك دودلي، مقاله بالقول إن هذه الهجمات تجعل حرب اليمن أقرب إلى الداخل السعودي والإماراتي.


#فوربس
#اليمن
#عاصفة الحزم
#السعودية
#الإمارات
#مطار أبو ظبي

من عرب 48

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