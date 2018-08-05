ارتفاع قتلى فيضانات بالهند لـ175

أشارت وسائل إعلامية في الهند، أمس السبت، إلى ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي تضرب ولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد، إلى 175 شخصًا، بالإضافة إلى 139 جريحا.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات أدت لانهيار العديد من المباني وأعمدة الكهرباء والطرق، وتضرر أكثر من ألفا و600 منزل.

وأصدر رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، تعليمات بتقديم المساعدة المالية والطبية للأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

يُذكر أن 600 شخص لاقوا مصارعهم في 6 ولايات هندية، منذ بداية موسم الأمطار والفيضانات للعام الجاري، حسب بيانات للمركز الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ في وزارة الداخلية الهندية.