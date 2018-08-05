  2. أخبار عربية ودولية
  3. صحافة دولية

ارتفاع قتلى فيضانات بالهند لـ175

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 19:46

ارتفاع قتلى فيضانات بالهند لـ175
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أشارت وسائل إعلامية في الهند، أمس السبت، إلى ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي تضرب ولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد، إلى 175 شخصًا، بالإضافة إلى 139 جريحا.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات أدت لانهيار العديد من المباني وأعمدة الكهرباء والطرق، وتضرر أكثر من ألفا و600 منزل.

وأصدر رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، تعليمات بتقديم المساعدة المالية والطبية للأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

يُذكر أن 600 شخص لاقوا مصارعهم في 6 ولايات هندية، منذ بداية موسم الأمطار والفيضانات للعام الجاري، حسب بيانات للمركز الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ في وزارة الداخلية الهندية.

 


#الهند
#فيضانات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: توقيع اتفاق اقتسام السلطة بين أطراف النزاع بالجنوب
السودان: توقيع اتفاق اقتسام السلطة بين أطراف النزاع بالجنوب

2018-08-05

الولايات المتحدة تنفي علاقتها بمحاولة اغتيال رئيس فنزويلا
الولايات المتحدة تنفي علاقتها بمحاولة اغتيال رئيس فنزويلا

2018-08-05

أفغانستان: مقتل 40 جنديا في هجوم لـ"طالبان"
أفغانستان: مقتل 40 جنديا في هجوم لـ"طالبان"

2018-08-05

الأكثر قراءة

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لـ

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لـ"قانون القوميّة"

2018-08-04

"من لا يعجبه قانون القومية فلينشئ دولة درزية في سورية"

2018-08-04
كولومبيا: غضب الشارع لم يحتمل فأزيلت صورة السفير الإسرائيلي

كولومبيا: غضب الشارع لم يحتمل فأزيلت صورة السفير الإسرائيلي

2018-08-04
تظاهرات ببلدات عربية رفضا لـ

تظاهرات ببلدات عربية رفضا لـ"قانون القومية"

2018-08-04
الكرة في ملعب عباس

الكرة في ملعب عباس

2018-08-04