صور لتحركات المشتبه الرئيسي بقتل خاشقجي

نشرت قناة الجزيرة، اليوم الخميس، صورًا خاصة حصلت عليها من كاميرات مراقبة تركية، يظهر فيه المشتبه به بالضلوع في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الضابط ماهر عبد العزيز مطرب، حسب ما قالته المصادر الأمنية التركية.

وتُظهر الصور مطرب وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل أعضاء الفريق الآخرين، في الساعة 09:55 صباح يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وذلك قبل ساعات معدودة من دخول خاشقجي إلى مبنى القنصلية.

ويظهر مطرب في الصورة الثانية، خارج منزل القنصل السعودي، الذي يبعد 300 متر عن مبنى القنصلية، وذلك في الساعة 04:53 مساء ذات اليوم.

أما في الصورة الثالثة، فيظهر مطرب وهو يغادر فندق موفنبيك برفقة باقي أعضاء فريقه المشتبه بهم في الضلوع بقتل خاشقجي، على بعد بعض مئات الأمتار عن مبنى القنصلية السعودية.

ويظهر مطرب في الصورة الرابعة مع بعض أعضاء الفريق، وهم يدخلون مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، وذلك في تمام الساعة 05:58 مساءً.

وجاء في سجلات مطار أتاتورك، أن مطرب وفريقه قد دخلوا نقطة الجوازات في تمام الساعة 03:58 فجر الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

ويذكر أن مصادر تركية مطّلعة قالت أمس الأربعاء، أن مطرب هو منسق عملية قتل خاشقجي، ويعمل عقيدًا في الاستخبارات السعودية.

ونشرت صحيفة نيو يورك تايمز في وقت سابق من هذا الأسبوع، صورًا لمطرب برفقة محمد بن سلمان في رحلات رسمية إلى إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.