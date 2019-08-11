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يربط بين أنقرة وطهران.. قطار "ترانس آسيا" يعود للعمل مجددا

تاريخ النشر: 11/08/2019 - 20:35

يربط بين أنقرة وطهران.. قطار "ترانس آسيا" يعود للعمل مجددا
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول

كشف وزير النقل التركي، جاهد طورهان عن استئناف رحلات قطار "ترانس آسيا" بين العاصمة أنقرة والعاصمة الإيرانية طهران، في كلا الاتجاهين، 14 آب/ أغسطس الحالي بعد توقفه عام 2015.

وأوضح طورهان في تصريح لوكالة الأناضول، أن التعاون بين تركيا وإيران متواصل في مجال السكك الحديدية.

وقال: "قطار 'ترانس آسيا' الذي يساهم بشكل كبير في تطور نقل المسافرين بين البلدين سيبدأ رحلاته بين أنقرة وطهران مجددًا بعد انقطاع لفترة طويلة".

وأشار إلى أن مسؤولي السكك الحديدية الأتراك والإيرانيين أجروا مباحثات في طهران وأنقرة، مايو الماضي، بموجب قرار الاجتماع الثامن للجنة المواصلات المشتركة، مؤكدًا أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق بخصوص بدء رحلات قطار "ترانس أسيا" الذي تم توقيفها مؤقتًا.

ولفت إلى أن القطار الذي يتسع ل 188 راكبًا سيبدأ رحلاته مرة أسبوعيًا في كلا الاتجاهين بين أنقرة وطهران اعتبارًا من 14 آب/أغسطس، مبينًا أن مدة الرحلة تستغرق 57 ساعة.

وأكد أن نقل المسافرين والبضائع يزيد تدريجيًا بين البلدين، مشددًا على أن تطوير ممرات نقل جديدة يعتبر هامًا من ناحية الشحن والتجارة بين البلدين.

 


#ترامس آسيا
#إيران
#تركيا

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