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ترامب يقيل سفيراً أدلى بشهادة خلال التحقيقات في إطار إجراءات عزله

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 09:15

ترامب يقيل سفيراً أدلى بشهادة خلال التحقيقات في إطار إجراءات عزله
دونالد ترامب (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد يومين على تبرئته في مجلس الشيوخ ووقف إجراءات عزله من منصبه، سفيرًا وضابطًا في الجيش أدليا بشهادتين اعتبرتا أساسيتين في بناء القرار الاتّهامي ضدّه، في خطوة وضعها خصومه في خانة "الانتقام".

وبعد ساعات على طرد اللفتانت كولونيل ألكسندر فيندمان من البيت الأبيض، حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي، بحسب ما أعلن محاميه، أقال ترامب السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوربي، غوردون سوندلاند، بحسب ما أعلن الأخير.

ونقلت وسائل إعلام عدة، بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن سوندلاند قوله في بيان "لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".

وأتى بيان السفير بعيد إعلان ديفيد بريسمان، محامي اللفتانت كولونيل في الجيش الأميركي الكسندر فيندمان، أنّ موكّله طرد من عمله في البيت الأبيض.

وسارع خصوم ترامب الديموقراطيون إلى التنديد بإقالة هذين المسؤولين، معتبرين أنّهما ضحيّة "إجراءات انتقامية" من جانب الرئيس.

وكتب النائب الديمقراطي، مارك ديسولنييه، في تغريدة على "تويتر" أنّ "السفير سوندلاند واللفتنانت كولونيل ألكساندر فيندمان هما موظفان عموميان شجاعان وبطلان ووطنيان".

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برّأ الأربعاء، ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجّههما إليه مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديموقراطيين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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