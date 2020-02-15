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أميركا تحث الصين على الانضمام للمحادثات النووية

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 09:34

أميركا تحث الصين على الانضمام للمحادثات النووية
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

جددت الولايات المتحدة يوم أمس، الجمعة، الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو في مسعى للتغلب على معارضة بكين منذ فترة طويلة للدخول في مثل هذا الحوار.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب: "تقول الصين منذ فترة طويلة إنها لن تدخل في سباق تسلح ولا تسعى إلى معادلة الولايات المتحدة وروسيا من حيث الأرقام. لقد حان الوقت للصين ... لأن تثبت أنها طرف دولي يتحلى بالمسؤولية".

وكان المسؤول واحدا من بين عدد من المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتتضاءل الترسانة النووية الصينية أمام نظيرتيها الأميركية والروسية. لكن تعزيز بكين وضعها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة وصناع السياسة الأميركيين.

ويسعى ترامب لإقناع الصين بالانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاق جديد للحد من الأسلحة يحل محل معاهدة (ستارت الجديدة) المبرمة بين واشنطن وموسكو والتي ينتهي أجلها في شباط/ فبراير القادم.

لكن الصين ترفض ذلك وتقول إن قوتها النووية الأصغر دفاعية ولا تشكل تهديدا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الصين
#الولايات المتحدة
#روسيا
#اسلحة نووية

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