إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس، صورًا عبر الأقمار الصناعية، قالت إنها تظهر مقبرة جماعية لوفيات فيروس كورونا في مدينة قم الإيرانية.

ونشرت الصحيفة تقريرًا فيه صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية لفترات مختلفة، قالت إنها تعود لمقبرة "بهشت معصومه" في مدينة قُم جنوب طهران.

وتظهر الصور أن قسما كبيرا من المقبرة غير مستخدم في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قبل بدء حفر جزء جديد في المقبرة اعتبارا من 21 شباط/ فبراير 2020. ولفت التقرير إلى ظهور خندقين بطول 92 مترًا في المقبرة المذكورة يمكن رؤيتهما من الفضاء.

وذكرت الصحيفة، استنادًا إلى محللين وخبراء وشهادات، إن المقبرة تم حفرها لاستيعاب العدد المتزايد من ضحايا الفيروس. وأشار التقرير إلى دفن السلطات ضحايا الفيروس في تلك المقبرة الجماعية على وجه السرعة، وتخليها عن العديد من مراسم الدفن.

وظهر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 429، والإصابات الى 10 آلاف و75. وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لـكورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 شباط/ فبراير.