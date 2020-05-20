  2. أخبار عربية ودولية
  3. صحافة دولية

الأمم المتحدة: ملايين الأفارقة مهددون بفقر مدقع

تاريخ النشر: 20/05/2020 - 08:41

الأمم المتحدة: ملايين الأفارقة مهددون بفقر مدقع
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن ملايين الأشخاص "يمكن أن يعانوا من فقرٍ مدقع" في أفريقيا بسبب وباء كوفيد-19، داعيًا إلى "تضامن دولي متزايد مع هذه القارة".

وقال غوتيريش في بيان مرفق بدراسة للأمم المتحدة تتضمن توصيات أيضا حول القارة الأفريقية إن "الوباء يهدّد التقدم الذي تحقق في أفريقيا إذ إنه سيفاقم التفاوت القائم أساسًا ويزيد الجوع ونقص التغذية والهشاشة في مواجهة الأمراض".

وعبّر عن ارتياحه لأن أفريقيا تحركت بسرعة في مواجهة الوباء، وسجّلت عدد إصابات حتى الآن قليل نسبيًا.

وقال إن "الفيروس تسبب بوفاة أكثر من 2500 شخص في أفريقيا"، ومتابعًا أن "دول أفريقيا يجب أن تتمتع بالإمكانية نفسها للحصول بسرعة وعدالة وبسعر معقول على أي لقاح أو علاج قادم، يجب اعتبارهما ملكيات عالمية عامة".

وأوضح غوتيريش أن الوباء "ما زال في بدايته في أفريقيا، حيث يمكن أن تتكثف حالات الخلل بسرعة". مشيرًا إلى أنه "لا بد من البرهنة على تضامن عالمي مع أفريقيا، اعتبارًا من اليوم ومن أجل النهوض مجددًا بشكل أفضل، ولا بد من وضع حد للوباء في أفريقيا لإنهائه في جميع أنحاء العالم".

وفي توصياته يطلب غوتيريش "تعبئة دولية لتعزيز الأنظمة الصحية في أفريقيا والإبقاء على شبكات التمويل الغذائي وتجنب أزمة مالية". موضحًا أنه "يجب أيضا دعم التعليم وحماية الوظائف والإبقاء على تمويل العائلات والشركات وحماية القارة من خسارة المداخيل وعائدات التصدير".

ورأى غوتيريش أنه لا بد أيضا من تأمين "أكثر من مئتي مليار دولار إضافية من دعم الأسرة الدولية لأفريقيا". وذكر "بضرورة العمل على وضع إطار شامل للدين، بدءًا بتجميد عام لديون الدول غير القادرة على تسديد خدمتها".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#الأمم المتحدة
#أفريقيا
#الاقتصاد

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليبيا: "الوفاق" توسع سيطرتها وقوات حفتر تنسحب من طرابلس
ليبيا: "الوفاق" توسع سيطرتها وقوات حفتر تنسحب من طرابلس

2020-05-20

دول أوروبية تفتح حدودها ووفيات كورونا بأميركا والبرازيل بارتفاع
دول أوروبية تفتح حدودها ووفيات كورونا بأميركا والبرازيل بارتفاع

2020-05-20

بايدن: "على إسرائيل أن تكف عن تهديدها بتنفيذ مخطط الضم"
بايدن: "على إسرائيل أن تكف عن تهديدها بتنفيذ مخطط الضم"

2020-05-20

الأكثر قراءة

تأهب إسرائيل من هجوم سيبراني إيراني انتقامي

تأهب إسرائيل من هجوم سيبراني إيراني انتقامي

2020-05-19
تعليمات فتح المطاعم والقاعات: طالبو العمل الجدد أكثر من العائدين لعملهم

تعليمات فتح المطاعم والقاعات: طالبو العمل الجدد أكثر من العائدين لعملهم

2020-05-19
رغم معارضة النيابة: نتنياهو يقدم طلبا رسميا للتغيب عن افتتاح محاكمته

رغم معارضة النيابة: نتنياهو يقدم طلبا رسميا للتغيب عن افتتاح محاكمته

2020-05-19
بضم قانوني أو من دونه.. الفلسطينيون بحاجة إلى مسار جديد

بضم قانوني أو من دونه.. الفلسطينيون بحاجة إلى مسار جديد

2020-05-19
المصادقة على فتح دور العبادة بدءًا من الأربعاء

المصادقة على فتح دور العبادة بدءًا من الأربعاء

2020-05-19