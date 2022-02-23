تقرير: وزير الدفاع الروسي وقادة عسكريين بين المستهدفين بعقوبات أوروبية

يتوقع أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية التي سيعلن عنها اليوم، الأربعاء، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، وقائدي القوات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود ومتحدثين باسم وزارات وإعلاميين و351 نائبا من مجلس الدوما، وفقا ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن العقوبات ضد روسيا، التي سيوقعها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ستتجاوز تلك التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

في حال المصادقة على هذه العقوبات، سيفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر سفر على 23 شخصًا وثلاثة بنوك، ردًا على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين في دونيتسك ولوهانسك.

ووفقا للصحيفة، ستشهد الحكومة الروسية مزيدًا من القيود على قدرتها على جمع الأموال في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي. ويضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي إجراءات لحظر التجارة بين المنطقتين الانفصاليتين المدعومتين من روسيا.

قوات روسية قرب حدود أوكرانيا، الشهر الماضي (أ.ب.)

وحسب مسودة قائمة العقوبات، يتصدر شويغو هذه القائمة لأنه "المسؤول النهائي عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا". وانضم إليه أنطون فاينو ، رئيس أركان بوتين، الذي "يلعب دورًا نشطًا في صنع القرار"، إضافة إلى إيغور أوسيبوف، القائد العام لأسطول البحر الأسود، وسيرجي سوروفكين، القائد العام لقوات الفضاء الروسية.

ومن بين كبار المسؤولين الروس الآخرين الذين ستستهدفهم العقوبات الأوروبية، نائب رئيس الوزراء ورئيس بنك VTB المملوك للدولة، دميتري جريجورينكو، وإيجور شوفالوف، رئيس بنك التنمية الحكومي الروسي VEB، الذي يلعب دورًا مهمًا في تمويل قطاع الدفاع.

وسيستهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا متحدثين رسميين روس، بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، ورئيسة قناة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامي في قناة "روسيا وان"، فلاديمير سولوفيوف ، باعتبار أنه موال للكرملين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن المزيد من العقوبات قد تتبع في الأيام المقبلة. وقال أحد المسؤولين إنه "نتوقع المزيد من المناقشات حول حزمة عقوبات الانفجار الكبير الأوسع نطاقا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".