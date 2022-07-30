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ارتفاع ضحايا السيول في إيران إلى 56 قتيلا و18 مفقودا

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 11:01

ارتفاع ضحايا السيول في إيران إلى 56 قتيلا و18 مفقودا
من السيول في إيران (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت 21 محافظة إلى 56 شخصا و18 مفقودا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية، مهدي ولي بور، اليوم السبت.

وقال بور إنه "توفي 56 شخصًا وفقد 18 آخرين جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت 21 محافظة في البلاد".

وأوضح أنه "جرى خلال الأيام الأخيرة تقديم المساعدة لـ 17638 مواطنا، وتم نقل 2500 شخص إلى أماكن آمنة، كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة".

وتابع أنه "من يوم 23 تموز/ يوليو الجاري حتى الآن اجتاحت السيول 21 محافظة بالبلاد وأكثر المحافظات تضررا من السيول مساء أمس الجمعة كانت لرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري".

والخميس، ذكرت تقارير إعلامية أن 18 شخصًا لقوا حتفهم جراء السيول الناجمة عن أمطار غزيرة في قرى محيطة بطهران، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وتواصل السلطات الإيرانية أعمال البحث والإنقاذ في الأماكن المتضررة.

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#سيول
#إيران

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