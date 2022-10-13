البيت الأبيض: العودة للاتفاق النووي الإيراني "غير مرجحة في المستقبل القريب"

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، مساء الخميس، "إننا لسنا في وضع حيث العودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، سيناريو مرجح في المستقبل القريب".

وصرح جون كيربي في حديث للصحافيين، بأن الرئيس جو بايدن "لا يزال يعتقد أن النهج الدبلوماسي هو الافضل" لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

واستدرك قائلا: "لكننا لسنا قريبين من ضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد عاد الإيرانيون (إلى المفاوضات) مع مطالب غير منطقية ويرى كثيرون أنها لا تمت بصلة إلى الاتفاق نفسه".

وأضاف أنه "نركز حاليًا على محاسبة النظام على ما يفعله بالمتظاهرين الأبرياء"، في إشارة إلى قمع التظاهرات التي اندلعت احتجاجًا على وفاة مهسا أميني.

وأدى موت الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عامًا في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى أكبر موجة احتجاجات وعنف تشهدها البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وكانت طهران قد اعتبرت في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي مع القوى الكبرى "لا يزال ممكنًا"، بحسب ما جاء في تصريحات صدرت عن مسؤولين في طهران.

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) في 2015 رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 أحاديا، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع عن التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، محادثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها أكثر من مرة.