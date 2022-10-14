  2. أخبار عربية ودولية
  3. صحافة دولية

مسلح يقتل خمسة أشخاص في كارولاينا الشمالية بالرصاص

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 06:06

مسلح يقتل خمسة أشخاص في كارولاينا الشمالية بالرصاص
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

قالت السلطات الأميركية إن خمسة أشخاص، أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، قُتلوا برصاص مسلّح أطلق النار عليهم، الخميس، في مدينة رالي الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق)، حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا في محاولة للقبض عليه.

وقالت رئيسة بلدية المدينة، ماري-آن بالدوين، خلال مؤتمر صحافي إنّ شرطة رالي "أكّدت سقوط خمسة قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة".

وأضافت أنّ الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أشخاص عديدين آخرين بجروح لم تحدّد عددهم، مشيرة إلى أنّ مطلق النار لا يزال طليقا، لكنّه "محاصر".

وأوضحت أنّه "قرابة الساعة 20:00 (00:00 ت غ الجمعة)، أفادت شرطة رالي بأنّها طوّقت مشتبها به في منزل بالمنطقة"، وأكّدت بالدوين أنّ "هذا يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي".

وكثيرا ما تشهد الولايات المتّحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلا في العالم.

وقُتل في الولايات المتّحدة حوالي 49 ألف شخص بالرصاص في 2021 مقابل 45 ألفا في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وتعني هذه البيانات أنّ أكثر من 130 شخصا يموتون في الولايات المتّحدة يوميا بالرصاص، أكثر من نصفهم انتحارا.

بودكاست عرب 48

#كارولاينا الشمالية
#أميركا
#رالي
#قتلى
#ماري-آن بالدوين

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تصوّت بالإجماع على استدعاء ترامب
لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تصوّت بالإجماع على استدعاء ترامب

2022-10-14

أكثر من مليون طفل في دولة جنوب السودان يعانون من سوء التغذية
أكثر من مليون طفل في دولة جنوب السودان يعانون من سوء التغذية

2022-10-14

عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي
عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي

2022-10-14

الأكثر قراءة

اشتباكات في نابلس واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في نابلس واعتقالات بالضفة والقدس

2022-10-13
غانتس: أكثر من نصف قوات الجيش الإسرائيلي تعمل بالضفة

غانتس: أكثر من نصف قوات الجيش الإسرائيلي تعمل بالضفة

2022-10-13
أنباء عن العثور على جثّة المسنّ مصطفى إغبارية من المشيرفة في جنين

أنباء عن العثور على جثّة المسنّ مصطفى إغبارية من المشيرفة في جنين

2022-10-13
الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

2022-10-13
عائلة الشهيد عمر أسعد ترفض تعويضا ماليا إسرائيليا

عائلة الشهيد عمر أسعد ترفض تعويضا ماليا إسرائيليا

2022-10-13