"400 ثانية إلى تل أبيب".. لافتات في طهران

انتشرت في مناطق مختلفة من شوارع العاصمة الإيرانية لافتات تعريفية "بأول صاروخ فرط صوتي تصنعه إيران".

ولفت الأنظار تضمين اللافتات عبارة "400 ثانية إلى تل أبيب" باللغات الفارسية والعربية والعبرية، كما وعُلقت لافتة عملاقة في "ميدان فلسطين" وشوارع أخرى من العاصمة، طهران.

يشار إلى أن إيران كشفت، الثلاثاء، عن ما قالت إنه "أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت، ويحمل اسم "فتّاح"، ويصل مداه الأقصى إلى 1400 كيلومتر، وسرعته إلى 13-15 ماخ (أكثر من 15 ألف كيلومتر في الساعة).

والأربعاء، أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء إعلان إيران الأخير، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن "أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 المعتمد في 20 تموز/يوليو 2015 والذي يدعو طهران إلى عدم اتخاذ أي أنشطة بشأن الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

بدوره قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، الخميس، إن "أنشطة إيران الصاروخية تقليدية وبهدف الدفاع ومشروعة بالكامل على أساس القانون الدولي".

ووصف كنعاني تصريحات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، حول "الصاروخ الفرط صوتي" الذي طورته إيران بأنها "تدخل".