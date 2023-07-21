بوتين: الأسلحة الغربية "لا تساعد" أوكرانيا على الجبهة

شنّ بوتين هجوما لاذعا على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، في أعقاب إرسال وارسو تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع حليفة موسكو، بيلاروسيا، بعدما استقبلت الأخيرة عناصر من مجموعة فاغنر. ويؤكد أن الهجوم الأوكراني المضاد "لم يحقق أي نتيجة".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لصد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها لم يحقق "أي نتيجة" رغم الدعم المالي والعسكري الغربي.

وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي بث التلفزيون وقائعه، إنه "من الواضح حاليا أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم التي أثارت سلطات كييف الضجيج بشأنه خلال الأشهر الماضية".

وأضاف "لا الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد" أوكرانيا، مؤكدا أنها لم تحقق "أي نتيجة حتى الآن".

وتابع "يرى العالم بأسره المعدات الغربية التي أثيرت الدعاية بشأنها... وقيل إنها محصّنة، وهي تحترق، وعلى المستوى التكتيكي والفني، هي حتى أقل شأنا من بعض الأسلحة السوفياتية الصنع".

وأطلقت أوكرانيا اعتبارا من مطلع حزيران/ يونيو الماضي، هجوما مضادا يهدف إلى استعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها.

وأقر مسؤولون أوكرانيون بأن هذا الهجوم يمضي بإيقاع أبطأ مما كان يأملون، وأن قواتهم تمكنت إلى الآن من استعادة مساحة تقدّر بمئتي كلم مربعة.

وأشاد بوتين بالجيش الروسي الذي يقاتل بطريقة "احترافية" و"بطولية"، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تكبّدت "خسائر هائلة" وأن "قدرتها على التعبئة" تستنفد.

وشنّ بوتين هجوما لاذعا على بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، في أعقاب إرسال وارسو تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع حليفة موسكو، بيلاروسيا، بعدما استقبلت الأخيرة عناصر من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.

واعتبر بوتين أن أي عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على روسيا التي ستردّ عليه "بكل الوسائل" التي في حوزتها.

وحذّر من أن "شن عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي، وسنرد عليه بكل الوسائل التي في متناولنا".

واتهم بوتين وارسو بإعداد "خطط انتقامية" وبالرغبة في السيطرة على أراضٍ في غرب أوكرانيا، وهو اتهام سبق للسلطات الروسية أن وجّهته غير مرّة.

وتعد بولونيا من أبرز حلفاء أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في شباط/ فبراير 2022، واستضافت مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين من جراء الحرب.