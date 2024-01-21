خطة الـ90 يوما: وقف الحرب وتبادل أسرى وانسحاب إسرائيل من غزة

تقرير: الخطة بمبادرة الولايات المتحدة ومصر وقطر، لكن إسرائيل وحماس لم توافقان على شروطها حتى الآن، وقال مسؤولون مصريون إن إسرائيل تريد وقف القتال لأسبوعين وتبادل أسرى، والسنوار يريد وقف إطلاق نار أطول وشروط أفضل

إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في مدينة غزة بعد غارة إسرائيلية، الخميس الماضي (أ.ب.)

تحض الولايات المتحدة ومصر وقطر كلا من إسرائيل وحماس للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية تبدأ بالإفراج عن الرهائن، وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب في غزة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اليوم، الأحد، عن دبلوماسيين يشاركون في هذه الوساطة.

واقترح الوسطاء خطة مدتها 90 يوما، تقضي بوقف الحرب على غزة أولا لفترة غير محددة، ثم تفرج حماس في المرحلة الأولى عن جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين، في حين تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وتسحب قواتها من بلدات ومدن غزة، وتسمح بحرية الحركة في القطاع، وإنهاء مراقبة الطائرات بدون طيار ومضاعفة كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وفي المرحلة الثانية، ستقوم حماس بإطلاق سراح الجنديات الإسرائيليات وتسليم الجثث فيما تطلق إسرائيل سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

قوات إسرائيلية في شمال القطاع، أول من أمس (أ.ب.)

وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرجال في سن القتال الذين تعتبرهم حماس جنودًا، وفقًا لمسؤولين مصريين، فيما ستعيد إسرائيل نشر بعض قواتها خارج الحدود الحالية لقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وحماس لم توافقان على شروط الاقتراح الجديد، ونقلت عن المستشار الإعلامي لحركة حماس، طاهر النونو، قوله إنه لم يحدث تقدم حقيقي، فيما لم يستجب المسؤولون الإسرائيليون لطلب التعليق.

إلا أن مصادر مطلعة على المحادثات قالت إن إسرائيل وحماس مستعدتان مرة أخرى على الأقل للمشاركة في المناقشات بعد أسابيع من المحادثات المتوقفة في أعقاب انتهاء آخر وقف لإطلاق النار في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين واصلوا الضغط من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين للسماح بتبادل الرهائن والأسرى، وكانوا مترددين في مناقشة الخطط التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار، حسب الصحيفة.

ومن ناحية أخرى، تسعى حماس إلى تحقيق أقصى استفادة من الأسرى الذين تحتجزهم، ولا تريد سوى مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار. وقال المسؤولون إن رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يعتقد أن الإسرائيليين سيعطون الأولوية للرهائن على ساحة المعركة وأن حماس بحاجة إلى الصمود لأطول فترة ممكنة لإرهاق إسرائيل ومواصلة الضغط الدولي عليها.

"أيدي بايدن ملطخة بالدم" خلال مظاهرة ضد الحرب على غزة قبالة البيت الأبيض، الأسبوع الماضي (Getty Images)

وقال المسؤولون المصريون إن السنوار مستعد لإطلاق سراح الرهائن لكنه يريد وقف إطلاق نار أطول وشروط أفضل من المرة السابقة.

وترى الولايات المتحدة ومصر وقطر أن صفقة تبادل أسرى أخرى ستكون المفتاح لوقف القتال لفترة طويلة. وقال مسؤولون مصريون إنه في حين يتخذ القادة الإسرائيليون موقفا متشددا علنا، هناك انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يدعو قسم من الوزراء إلى إعطاء الأولوية للرهائن.

وقال مسؤول قطري إن الدوحة "تواصل التواصل مع جميع الأطراف بهدف التوسط لإنهاء إراقة الدماء على الفور، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وقال مسؤولون مصريون إن من بين المواضيع المطروحة على الطاولة أيضا تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة وضمانات أمنية لقادة حماس السياسيين. وأضافوا أن الخطة تتضمن بعد ذلك إجراء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، مثل السعودية، وإعادة إطلاق عملية إنشاء دولة فلسطينية.