بوتين يدعو في اتصال مع الرئيس الإيراني إلى ضبط النفس: "تداعيات كارثية" مُحتملة

قال الكرملين في بيان بشأن المكالمة، إن "فلاديمير بوتين عبر عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وتجنب المنطقة بأكملها جولة جديدة من مواجهة محفوفة بتداعيات كارثية".

حذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن مزيدا من التصعيد في الشرق الأوسط قد تكون له "تداعيات كارثية"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء.

وقال الكرملين في بيان بشأن المكالمة، إن "فلاديمير بوتين عبر عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وتجنب المنطقة بأكملها جولة جديدة من مواجهة محفوفة بتداعيات كارثية".

تفاقم التوتر في الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الماضي عندما أطلقت إيران أكثر من 300 من الصواريخ والمسيرات على الدولة العبرية.

وقالت طهران إنها مارست حقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم أوقع قتلى على قنصليتها في دمشق.

وأضاف بيان الكرملين أنه "تمت مناقشة التصعيد في الشرق الأوسط عقب الضربة الإسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، وإجراءات الرد التي اتخذتها إيران".

وأعرب بوتين عن أمله في أن "يتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وعدم السماح بتوترات جديدة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".

من جانبه أكد رئيسي أن الرد الإيراني "ضروري ومحدود"، وأن بلاده لا تؤيد زيادة التوترات في المستقبل.

وذكر البيان أن "بوتين ورئيسي أكدا خلال الاتصال أن عدم التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو السبب وراء الأحداث في الشرق الأوسط".

وشدد الزعيمان على "المواقف المبدئية" لروسيا وإيران الداعية إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، وتخفيف الوضع الإنساني الصعب، وتهيئة الظروف اللازمة لحل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، وتصعيد اعتداءاته على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

كما بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، وأكدا على أهمية تطوير التعاون مستقبلا في مختلف المجالات، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية.