اليابان تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين في الضفة

في أعقاب القرارات التي اتخذتها دول مجموعة السبع بشأن تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة، اليابان تعلن فرض عقوبات على 4 مستوطنين وتلوح بـ"مواصلة فرض العقوبات بانتظام" وتحث إسرائيل على "التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية".

فرضت اليابان فرضت عقوبات تجميد أصول أربعة مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء.

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وشدد هاياشي على أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت غطاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من 291 يوما.

وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الأربعة المتورطين في أعمال العنف كأهداف لتجميد الأصول.

وقال هاياشي "ستنفذ اليابان بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على عدد من المستوطنين ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة.