ناميبيا: الحزب الحاكم في طريقه للفوز وفقا للنتائج الأولية للانتخابات

يبدو أن الحزب الحاكم في ناميبيا في طريقه للفوز والحفاظ على قبضته المحكمة على السلطة منذ نحو 35 عاما، وفقا للنتائج الأولية للانتخابات.

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت في ناميبيا، أن الحزب الحاكم في طريقه للحفاظ على قبضته المحكمة على السلطة منذ نحو 35 عاما، في الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بجنوب غرب إفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.

وأعلنت لجنة الانتخابات، اليوم، أنه بعد فرز 99 ألفا و686 صوتا من 15 دائرة انتخابية من أصل 121 دائرة، حصل حزب "المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا" (سوابو) الحاكم، على 55.7% من الأصوات، بينما حصل حزب "الوطنيون المستقلون من أجل التغيير" على 18.2%.

كما حصلت نيتومبو ناندي - ندايتواه (72 عاما)، وهي نائبة رئيس ناميبيا حاليا، ومرشحة حزب المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا للرئاسة، على 48.1% من أصوات 69 ألفا و576 ناخبا تم فرزها في 10 دوائر انتخابية، بينما حصل مؤسس حزب "الوطنيون المستقلون من أجل التغيير"، باندوليني إيتولا (67 عاما) على 28.9% من الأصوات.

ويشار إلى أن حزب "سوابو"، الذي حكم الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية وسيطر على رئاستها لمدة 34 عاما منذ الاستقلال عن حكومة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا في عام 1990، يواجه إحباطا متزايدا بسبب ارتفاع معدلات البطالة والصعوبات الاقتصادية.