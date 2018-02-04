روحاني: الخطة النووية الأميركية تهديد لروسيا

اتهمت إيران الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بتهديد روسيا بأسلحة ذرية جديدة، وذلك بعدما نشرت واشنطن وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية بهدف ردع الآخرين.

وأثارت مراجعة السياسة النووية الأميركية غضب روسيا التي اعتبرت الوثيقة المنشورة يوم الجمعة الماضي، تصادمية وتثير المخاوف من تفاقم خطر حدوث خطأ في التقديرات بين البلدين.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في خطاب تلفزيوني إن "الأمريكيون يهددون الروس دون خجل بسلاح نووي جديد".

وأضاف روحاني أن "نفس الأشخاص الذين من المفترض أنهم يعتقدون أن استخدام أسلحة الدمار الشامل جريمة ضد الإنسانية... يتحدثون عن أسلحة جديدة لتهديد منافسيهم بها أو لاستخدامها ضدهم".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حذر في وقت سابق على "تويتر" من أن الوثيقة الأميركية تهدد "بجعل البشرية أقرب إلى الفناء".

هذا وجعل الجيش الأميركي مواجهة الصين وروسيا محور إستراتيجية دفاع وطني جديدة كُشف النقاب عنها هذا الشهر ووصفهما بأنهما "قوى رجعية".

ويقول مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة.

وتقل قوة الأسلحة النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة عن 20 كيلوطنا لكنها تسبب دمارا أيضا. وكان للقنبلة الذرية التي أُلقيت على مدينة هيروشيما اليابانية نفس هذه القوة التدميرية.

وقال ظريف في تغريدته "إصرار ترامب على قتل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية) ينبع من نفس التهور الخطير".

وأعطى ترامب الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التفاوض بشأنه قبل توليه الرئاسة، فرصة أخيرة الشهر الماضي لكنه حذر الحلفاء الأوروبيين والكونغرس من أن عليهم العمل معه لإصلاح "العيوب الكارثية" في الاتفاقية وإلا ستنسحب منها الولايات المتحدة.

ويضع هذا التحذير ضغوطا على قوى الاتحاد الأوروبي، وهي من المساندين الرئيسيين للاتفاق ومن القوى الموقعة عليه، لإرضاء ترامب الذي يريد تشديد الاتفاق باتفاق منفصل.