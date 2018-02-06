الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بوقف سياسة الاستيطان

طالب الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال بوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، ووقف حرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

وأعربت بِعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ حيال قيام السلطات الإسرائيلية في الرابع من شباط الجاري بهدم الصفين الثالث والرابع الابتدائيين، اللذين تم تمويل بناؤهما من خلال جهات مانحة وكانا يخدمان 26 طالبا فلسطينيا من أطفال أبو نوار وهو تجمع بدوي وتجمع للاجئين يقع في المنطقة (ج) في ضواحي مدينة القدس.

وأكدت البعثات على ضرورة حصول كل طفل على التعليم كحق أساسي، وعلى الدول واجب حماية واحترام وتلبية هذا الحق من خلال العمل على أن تكون المدارس مكانا آمنا للأطفال، لذا فقد دعت البعثات السلطات الإسرائيلية إلى إعادة بناء الصفوف المدرسية في مكانها.