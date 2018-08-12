إردوغان: أميركا حددت لتركيا مهلة للإفراج عن القس الأميركي

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة كانت قد أمهلت تركيا حتى الأربعاء الماضي للإفراج عن قس أميركي تجري محاكمته في تركيا.

وتعد قضية القس أندرو برانسون، واحدة من عدة خلافات تسببت في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وكشف إردوغان متحدثا لأنصاره في مدينة طرابزون الساحلية، الواقعة على البحر الأسود، عن تفاصيل مفاوضات جرت الأسبوع الماضي بين البلدين قائلا إن واشنطن هددت بفرض عقوبات على تركيا إذا رفضت إطلاق سراح القس.

ونقلت محكمة تركية برانسون إلى الإقامة الجبرية في تموز/ يوليو بعد أن قضى ما يقرب من 20 شهرا في السجن. وفرضت واشنطن، الغاضبة من استمرار حبسه، عقوبات على وزيرين تركيين وأعلنت زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا إلى مثليها.