القمع مستمر بالعراق: 8 قتلى في محافظات الجنوب

قُتل 8 عراقيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحيّ في محافظتيّ ذي قار والنجف جنوبي العراق، لترتفع حصيلة القتلى إلى 406 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستقالة التي قدّمها، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة.

وأفاد مصدران طبيّان حكوميان، بمقتل 8 متظاهرين وإصابة نحو 43 آخرين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحيّ في محافظتيّ ذي قار والنجف جنوبي العراق.

وقال مصدر طبي في دائرة الطب العدلي بالنجف، للأناضول، إنّ "5 متظاهرين قتلوا وأصيب 23 آخرين بالرصاص الحي وسط مدينة النجف" وهي مركز محافظة تحمل الاسم نفسه.

ونقل بيان رسمي عن عبد المهدي، قوله "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته"، وعلى الفور، هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ"إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين.

(أ ب)

وبدوره، قال مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار الحكومية، للأناضول، إن "مستشفيات مدينة الناصرية سجلت مقتل 3 متظاهرين، وإصابة 20 آخرين بجروح"، وقال شهود عيان من المتظاهرين في المدينتين، إن الضحايا سقطوا برصاص قوات الأمن وميليشيات مجهولة، فيما لم يتسن بشكلٍ فوري الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية بشأن ذلك.

ويأتي هذا التطور غداة مقتل 50 متظاهرًا وإصابة مئات آخرين برصاص قوات الأمن ومسلحين مجهولين في ذي قار والنجف في أحد أكثر الأيام دمويّة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودفع تصاعد أعمال العنف المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي الذي استبق الخطوة بنيته تقديم استقالته، ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 406 قتيلًا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبيّة وحقوقيّة.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسّع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.