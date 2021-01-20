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وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 09:01

وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل
وزير الخارجية الأميركي المقبل انتوني بلينكن (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قال وزير الخارجية الأميركي المقبل انتوني بلينكن، إن الرئيس المنتخب جو بايدن يرى أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي "حلّ الدولتين"، لكنه سيواصل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب داعما كبيرا لإسرائيل.

وأعلن بلينكن أن الإدارة الجديدة لن تعود عن القرار المثير للجدل الذي اتّخذه دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنها ستبقي كذلك على السفارة الأميركية في القدس.

وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل طرح السناتور الجمهوري تيد كروز، على بلينكن سؤالا بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردد أجاب بلينكن "أجل وأجل".

وأوضح بلينكن أمام مجلس الشيوخ "يظن الرئيس وأنا شخصيا أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحقّ لهم بها، هو عبر حل الدولتين" لكن "واقعيا أظن أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير".

ودعا الإٍسرائيليين والفلسطينيين فورا "إلى تجنب اتخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيدا".

ورفضت السلطة الفلسطينية التعامل مع ترامب بسبب انحيازه لصالح إسرائيل، ولا سيما من خلال نقله سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وتنص الخطوط العريضة للخطة التي اقترحها ترامب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على اعتبار القدس "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة"، وتشير إلى إقامة دولة فلسطينية "جديدة" منزوعة السلاح من دون توضيح حدودها.

وفي سياق آخر، تعهد بلينكن "إعادة النظر فورا" بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو، تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية"، رغم المخاوف من أن يفاقم ذلك الأزمة الإنسانية.

وقال بلينكن خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ "سنقترح إعادة النظر فورا بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية".

كما أعلن بلينكن أنه يعتزم إعادة النظر بالاتفاق الذي أبرمته في شباط/فبراير، إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مع حركة طالبان، مؤكدا أنه يريد أن يبقي في أفغانستان على "قدرات معينة" لمكافحة الإرهاب.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه وزيرا للخارجية "نريد انتهاء هذه الحرب الأبدية، نريد إعادة جنودنا إلى الوطن".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتوني بلينكن
#حل الدولتين
#جو بايدن
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