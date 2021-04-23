كورونا: إعلان الطوارئ في اليابان قُبيل الأولمبياد

أعلنت اليابان عن حالة الطوارئ مجددا في طوكيو و3 مناطق أخرى اليوم، الجمعة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وذلك قبل 3 شهور فقط من موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وذكر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا "قررنا اليوم إعلان حالة الطوارئ في محافظات طوكيو وكيوتو وأوساكا وهيوغو"، مبررا الخطوة بارتفاع عدد الإصابات بما في ذلك بالنسخ الجديدة المتحورة.

وعلى الرغم من أن تفشي الفيروس في البلاد يعد أقل بكثير مما هي الحال في العديد من الدول، إلا أن ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا أثار قلق مسؤولين وموظفين صحيين، وإن كانت الحكومة والجهات المنظمة للأولمبياد أصرت على أن دورة الألعاب الأولمبية ستجري هذا الصيف.

وأفاد سوغا أن حالة الطوارئ ستستمر من 25 نيسان/ أبريل وحتى 11 أيار/ مايو.

وسبق أن حذر وزير الاستجابة للفيروس في البلاد، ياسوتوشي نيشيمورا، في وقت سابق مؤكدا "لدينا إحساس قوي بوجود أزمة"، مشيرا إلى أن القيود المفروضة حاليا غير كافية.

وستكون الإجراءات أكثر تشددا من تلك التي فرضت في ظل حالة الطوارئ السابقة في اليابان في كانون الثاني/ يناير، لكنها لا تزال أخف بكثير من تدابير الإغلاق المشددة التي شهدتها دول عدة حول العالم.

وتشمل الإجراءات توقف الحانات والمطاعم عن بيع المشروبات الكحولية أو إغلاقها، وإغلاق المنشآت التجارية الكبرى مثل مراكز التسوق.