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فشل الحوار الليبي في الاتفاق حول قاعدة الدستور

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 09:10

فشل الحوار الليبي في الاتفاق حول قاعدة الدستور
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

فشل ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف، في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية، بحسب ما أعلن مُنسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، مساء أمس، الجمعة.

ودعا المسؤول الأممي، في الجلسة الختامية بخامس أيام الملتقى، أعضاءه إلى "إيجاد حل وسط يوحد الأطراف الليبية، ومواصلة التشاور فيما بينكم والسعي لإيجاد حل يعزز وحدتكم".

وأضاف في حديثه الذي بثته قنوات تلفزيونية: "سنواصل العمل معكم ومع لجنة التوافقات لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى مرة أخرى".

وأردف أن "المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة في الموعد المحدد لا يمكن المواصلة فيها، وعدم التوصل لاتفاق لا يبشر بخير".

وتابع أنه "فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير".

واستدرك: "قدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات".

والخميس، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا) في اليوم الرابع من جلساته، في مدينة جنيف السويسرية، "لجنة التوافقات" مكونه من 13 عضوا.

والإثنين، انطلقت أعمال الملتقى، لمناقشة مقترحات لجنته الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوصت اللجنة الاستشارية للملتقى بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الحوار الليبي
#الأمم المتحدة
#ليبيا
#جينيف

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