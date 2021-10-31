  2. أخبار عربية ودولية

رسالة إلى طهران: قاذفة أميركية تحلق فوق ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط

تاريخ النشر: 31/10/2021 - 16:38

رسالة إلى طهران: قاذفة أميركية تحلق فوق ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط
(تويتر)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قامت قاذفة جوية تابعة لسلاح الجو الأميركي ترافقها طائرات مقاتلة لعدة دول حليفة بينها إسرائيل والسعودية، بالتحليق فوق ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، حيث تواجهت في السابق سفن بحرية أميركية وإيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قاذفة من طراز "بي-1 بي لانسر"، قامت بدورية جوية "متعددة الأطراف" لمدة خمس ساعات دون توقف وحلقت فوق خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان، كما جاء في بيان نشرته السبت، على تويتر.

وبحسب البيان فإن المهمة كانت "تهدف إلى إيصال رسالة طمأنة واضحة".

وقامت مقاتلات جوية من إسرائيل والسعودية والبحرين وكلها دول حليفة للولايات المتحدة ومعارضة لسياسة إيران، بمرافقة جوية للقاذفة فوق المجال الجوي لكل منها، بحسب البيان.

ورافقت مقاتلات جوية مصرية أيضا القاذفة الأميركية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، حلقت قاذفة أميركية من طراز "بي-52"، قادرة أيضا على حمل الأسلحة النووية فوق الشرق الأوسط.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكينزي، قوله إن "الاستعداد العسكري لأي طارئ أو مهمة - من الاستجابة للأزمات إلى المناورات المتعددة الأطراف إلى الدوريات الجوية ليوم واحد مثل هذه - يعتمد على شراكات موثوقة".

ومنذ شباط/ فبراير، تعرضت الكثير من السفن المرتبطة بإيران أو إسرائيل لتخريب وتفجير في المياه المحيطة بمنطقة الخليج.

وتأتي الدورية الجوية وهي خامس دورية من نوعها هذا العام، مع تعثر المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد سحب بلاده أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي المبرم قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا، قبل أن يعيد فرض عقوبات ضد طهران.

ويقول خلفه الديمقراطي، جو بايدن، إنه يريد إعادة الولايات المتحدة الى هذا الاتفاق بشرط عودة إيران للتقيّد التام بالتعهّدات المنصوص عليها فيه.

بودكاست عرب 48

#قاذفة جوية تابعة لسلاح الجو الأميركي

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإمارات تدعو جميع مواطنيها إلى مغادرة لبنان
الإمارات تدعو جميع مواطنيها إلى مغادرة لبنان

2021-10-31

اتفاق أوروبيّ - أميركيّ على تعليق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم
اتفاق أوروبيّ - أميركيّ على تعليق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

2021-10-31

إغلاق الطرقات في الخرطوم وغوتيرش يطالب الجنرالات بالتراجع
إغلاق الطرقات في الخرطوم وغوتيرش يطالب الجنرالات بالتراجع

2021-10-31

الأكثر قراءة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

2021-10-30

"بلاك شادو" يخترقون شركة سايبر إسرائيلية

2021-10-30
مقتل شخصين في منطقة حيفا

مقتل شخصين في منطقة حيفا

2021-10-30

"سانا": عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وأنباء عن قتلى

2021-10-30
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

2021-10-30