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واشنطن: الجيش الأميركي تدخل لصد هجوم الحوثيين على الإمارات

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 15:38

واشنطن: الجيش الأميركي تدخل لصد هجوم الحوثيين على الإمارات
بطارية صاروخ باتريوت في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال مسؤولون أميركيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأميركية تدخلت لصد الهجوم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الأخير على الإمارات وأطلقت صواريخ اعتراضية.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، إن الجيش الأميركي "رد على تهديد صاروخي على الإمارات"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأضافت أن التدخل الأميركي تضمن "استخدام صواريخ باتريوت الاعتراضية (لدعم) جهود القوات المسلحة لدولة الإمارات"، وتابعت: "أود القول إننا نعمل بشكل وثيق معهم".

من جهته، أكد متحدث وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، تدخل الولايات المتحدة في صد هجوم الحوثيين الأخير على الإمارات.

وقال كيربي "تم إطلاق صواريخ باتريوت لكن صواريخ أرض - جو الإماراتية هي التي اشتبكت بالفعل مع الأهداف".

وهذه هي المرة الثانية التي تتحرك فيها القوات الأميركية في هذا الإطار، حسب المصدر ذاته.

وجاء الهجوم الأخير بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ إلى الإمارات.

والإثنين أفاد الحوثيون، باستهداف العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة، فيما أعلنت وزارة دفاع الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة تجاه أراضيها "دون وقوع أية خسائر".

ومؤخرا بدأت الجماعة بشن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية، بدأتها في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هاجمت بمُسيّرات وصواريخ باليستية أبوظبي في 17 و25 من الشهر ذاته.

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#واشنطن
#القوات الأميركية
#الحوثيون
#صواريخ باتريوت
#دفاع جوي

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