بايدن يوقع على قانون الاستثمار في أشباه الموصلات لمنافسة الصين

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لقطاع إنتاج أشباه الموصلات بشكل خاص في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الديمقراطي أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين.

كما يخصص القانون عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.

واعتبر الرئيس الأميركي أن "مستقبل الرقائق الإلكترونية سيكون في الولايات المتحدة الأميركية"، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج هذه الرقائق الإلكترونية لـ"إنتاج صواريخ ‘غافلين‘ المتطورة والأسلحة الأخرى".

وأشار إلى أن "دولا كثيرة مثل الصين واليابان تستثمر أموالا طائلة لجذب المستثمرين في مجال أشباه الموصلات"، وقال إن "الولايات المتحدة قادرة على قيادة العالم في الصناعات المستقبلية".

ولفت إلى أن "قانون تعزيز إنتاج أشباه الموصلات سيساهم في استحداث الملايين من فرص العمل".

ويمثل تمرير هذا القانون بالنسبة لجو بايدن انتصارًا تم انتزاعه بعد معركة طويلة وأخبارًا سارة مع اقتراب انتخابات نصف الولاية.

وكان قد علق في بيان عقب تصويت الكونغرس على أنه "سيقلل من تكاليف المعيشة اليومية ويخلق وظائف صناعية بأجر جيد في البلاد ويعزز موقع الولايات المتحدة الرائد في الصناعة المستقبلية".

وزاد الطلب على أشباه الموصلات خلال الوباء، مما تسبب في حدوث نقص عالمي تفاقم مع إغلاق المصانع الصينية في مواجهة عودة انتشار فيروس كورونا.

وعانت الولايات المتحدة، التي انخفضت حصتها في الإنتاج العالمي بشكل حاد في السنوات الأخيرة لصالح آسيا، من هذا النقص الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي وارتفاع الأسعار في قطاع صناعة السيارات.