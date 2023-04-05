زلزالان يهزّان بنما وتشيلي

وضربت عدّة زلازل مناطق مختلفة من العالم خلال اليومين الماضيين، آخرها الزلزال الّذي بلغت قوّته 6.6 درجة وضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقيّ لمنطقة كامشاتكا الروسيّة أمس الاثنين

أفادت هيئة المسح الجيولوجيّ الأميركيّة أنّ زلزالًا بقوّة 6,3 درجات ضرب قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ الثلاثاء، دون أن تردّ تقارير فوريّة عن وقوع وفيات أو أضرار.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال كان سطحيًّا نسبيًّا، ووقع على عمق 12 كيلومترًا.

من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنيّة في بنما "سينابروك" أنّ قوّة الزلزال بلغت 6,7 درجات وضرب على بعد 72 كيلومترًا من الساحل، حيث شعر به معظم سكّان الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، لكن لم يبلّغ عن وقوع وفيات أو أضرار.

وهزّ الزلزال معظم أنحاء بنما بما في ذلك العاصمة بنما سيتي، ما أثار قلق سكّان المدينة الّتي تضمّ عشرات ناطحات السحاب.

وأمس الثلاثاء ضرب زلزال بقوّة 6.1 درجة على مقياس ريختر إقليم أتاكاما في تشيلي.

وضربت عدّة زلازل مناطق مختلفة من العالم خلال اليومين الماضيين، آخرها الزلزال الّذي بلغت قوّته 6.6 درجة وضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقيّ لمنطقة كامشاتكا الروسيّة أمس الاثنين، وأقواها الزلزال العنيف الّذي بلغت قوّته 7 درجات، وضرب غرب بابوازيا-غينيا الجديدة فجر أمس.