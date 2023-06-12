الإدارة الفدراليّة السويسريّة تتعرّض لهجوم إلكترونيّ كبير

قال المركز الوطنيّ للأمن السيبرانيّ إنّه يحلّل الهجوم إلى جانب الوحدات الإداريّة المتضرّرة ويعمل على تحديد الإجراءات المناسبة، مؤكّدًا أنّه لم يسجّل فقدان أيّ بيانات في الهجوم

أعلنت وزارة الماليّة السويسريّة في بيان اليوم الإثنين، عن تعرّض الإدارة الفدراليّة لهجوم إلكترونيّ.

ومنع هذا الهجوم الوصول إلى المواقع الرسميّة والشركات التابعة لها. والهجوم الّذي يتمثّل في حجب الخدمة (DDoS)، وهو ما يمنع الوصول إلى المواقع عن طريق إغراقها بطلبات الدخول إليها، تبنّته مجموعة "نو نيم" NoName (بلا اسم)، المسؤولة بالفعل عن هجوم مماثل استهدف الأسبوع الماضي موقع البرلمان السويسريّ، بحسب البيان.

وقال المركز الوطنيّ للأمن السيبرانيّ إنّه يحلّل الهجوم إلى جانب الوحدات الإداريّة المتضرّرة ويعمل على تحديد الإجراءات المناسبة، مؤكّدًا أنّه لم يسجّل فقدان أيّ بيانات في الهجوم.

وحذّرت الحكومة الأسبوع الماضي من أنّها تخشى أن تكون بيانات قد سرقت في هجوم ببرنامج فدية استهدف Xplain وهي شركة تقنيّة توفّر برامج للعديد من الإدارات الحكوميّة.

وقالت الوزارة إنّ "العديد من مواقع الإدارة الفدراليّة غير متاحة الاثنين"، على الرغم من إمكانيّة الوصول إلى البوّابة الرئيسيّة للحكومة السويسريّة www.admin.ch. وأضافت أنّ خبراء الإدارة الفدراليّة لاحظوا بسرعة هجوم حجب الخدمة و"يتّخذون إجراءات لإتاحة الوصول إلى المواقع والتطبيقات في أسرع وقت ممكن".

وأضافت أنّ "مجموعة 'NoName' أعلنت مسؤوليّتها عن هذا الهجوم على الإنترنت. وكانت هذه المجموعة أيضًا وراء الهجوم على البرلمان الأسبوع الماضي".

كما هي الحال في بلدان أخرى، تتزايد الهجمات الإلكترونيّة الّتي تستهدف الشركات والحكومات وحتّى الجامعات في سويسرا. فالجيش السويسريّ وإدارة الجمارك من بين عملاء الشركة الّتي تزوّد السلطات المتخصّصة في الأمن الداخليّ بالبرمجيّات.

وقالت الحكومة إنّها لا تعتقد أنّ أنظمة Xplain تتيح الوصول المباشر إلى أنظمة الإدارة الفدراليّة. واتّهمت الشركة مجموعة برامج فدية تسمّى Play - متّهمة أيضًا باستهداف اثنين من وسائل الإعلام السويسريّة الكبيرة - بالوقوف وراء الهجوم.