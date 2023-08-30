اليمن: العليمي يبحث مع المبعوث الأمميّ إطلاق عمليّة تفاوضيّة شاملة

تطرق اللقاء إلى "مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي الخاص خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية، والإنسانية والاقتصادية، والسياسية، ضمن جهوده المنسقة لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية".

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى بلاده هانس غروندبرغ، إطلاق عملية تفاوضية شاملة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، ورئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ("سبأ").

وتطرق اللقاء إلى "مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي الخاص خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية، والإنسانية والاقتصادية، والسياسية، ضمن جهوده المنسقة لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية".

وأطلع غروندبرغ العليمي على اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية "لاستئناف العملية السياسية".

وأكد العليمي "التزام مجلس القيادة والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي، وضرورة تكاملها مع المساعي المخلصة للأشقاء في السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية".

وشدد العليمي خلال اللقاء على أهمية اعتماد الأمم المتحدة، "آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات المليشيات الحوثية، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل المبعوث الأممي إلى عدن قادما من القاهرة.

وكان المبعوث الأممي قد عقد الاثنين، مباحثات في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناولت سبل إيجاد حل مستدام للنزاع في اليمن.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ .