روسيا تدمر سبع طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء موسكو وشبه جزيرة القرم

دمّرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين عند الساعة 1,15 صباحا بتوقيت موسكو فوق الساحل الغربي للقرم، وبعد 30 دقيقة جرى تدمير أربع طائرات أخريات فوق السواحل الشرقية والشمالية الغربية لشبه الجزيرة، وفق وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقالت الوزارة على تليغرام إنه تم اعتراض طائرة مسيّرة عند الساعة 1,45 صباحا فوق منطقة أسترينسكي التابعة لموسكو.

من جهته أفاد رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، في منشور منفصل على "تيلييغرام" أنه "وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام".

أضاف سوبيانين أن "خبراء خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".

كما دمّرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين عند الساعة 1,15 صباحا بتوقيت موسكو فوق الساحل الغربي للقرم، وبعد 30 دقيقة جرى تدمير أربع طائرات أخريات فوق السواحل الشرقية والشمالية الغربية لشبه الجزيرة، وفق وزارة الدفاع.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في حزيران/يونيو.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلا عن شبه جزيرة القرم.