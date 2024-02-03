باريس: إصابات إثر هجوم بسكين في محطة للقطارات

أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بالسكين عدّة أشخاص، صباح السبت، في محطة "دو ليون" للقطارات في العاصمة باريس، وفق ما أفادت به الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.

(متداولة)

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

متداول: من محطة القطارات في باريس حيث اصيب 3 أشخاص في هجوم بسكين صباح اليوم السبت.. https://t.co/WLZJCRPo40 pic.twitter.com/Fx2chM5pcL — موقع عرب 48 (@arab48website) February 3, 2024

يتبع...