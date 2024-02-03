أخبار عربية ودولية
03/02/2024 - 10:09

باريس: إصابات إثر هجوم بسكين في محطة للقطارات

بحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة: إصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة

باريس: إصابات إثر هجوم بسكين في محطة للقطارات

أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بالسكين عدّة أشخاص، صباح السبت، في محطة "دو ليون" للقطارات في العاصمة باريس، وفق ما أفادت به الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.

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وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

يتبع...

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