الجيش الإسرائيلي يغير على بلدات جنوبيّ لبنان

الجيش الإسرائيلي يغير على كفركلا، وقصف يستهدف بلدة عيترون جنوبي لبنان، وأطراف رامية وبيت ليف والقوزح؛ كما "استمر تحليق الطيران الاستطلاعيّ الإسرائيليّ حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

أغار الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مواقع في جنوب لبنان، إذ قصف أطراف بلدات رامية وبيت ليف والقوزح بعدد من القذائف المباشرة، كما أغار على بلدة كفركلا، وجبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة.

و"استمر تحليق الطيران الاستطلاعيّ الإسرائيليّ حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلن حزب الله، أمس الخميس، أنه "أدخل على جدول ‏نيرانها المستعمرة الجديدة ’شامير’، وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا".‏

في المقابل، قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إن "الطائرات الحربية، قصفت مبان عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقتَي يارون وعيتا الشعب، بجنوب لبنان"، مشيرا إلى أن قواته "هاجمت بالمدفعية منطقة دير ميماس في جنوب لبنان". كما ذكر أنه "تمّ خلال الساعات الماضية، رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من لبنان، وتم اعتراض بعضها".

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